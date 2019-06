Papa Francesco loda il Sannio e scrive lettera ai sanniti Accrocca annuncia che il Santo Padre ha molto apprezzato l'iniziativa del Forum: Ora collaboriamo

L'iniziativa dei vescovi e degli amministratori del territorio che è culminata nell'organizzazione del "Forum" a cui parteciperanno i vertici istituzionali e religiosi è piaciuta molto a Papa Francesco.

Lo ha annunciato l'arcivescovo Accrocca: questa la comunicazione straordinaria che in questo momento ha dato alla popolazione.

Con una lettera Papa Francesco loda il Forum: "Auspico - scrive - che si dedichi ogni energia per le persone più deboli in vista di una società sempre più accogliente e a misura d’uomo". Per questo Accrocca ha invitato alla collaborazione di tutti alla buona riuscita della manifestazione.