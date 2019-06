Mastella : "Senatrice De Lucia? È la dormiente del Sannio" Il sindaco : "iniziative in centro? La senatrice non fa nulla per il Sannio, continui a tacere"

Dura replica di Mastella alla senatrice De Lucia, in merito alle iniziative in centro storico : “La dormiente del Sannio, e cioè la senatrice Danila De Lucia, che al Senato non ha mai avvertito il dovere di rappresentare i bisogni o risolvere i problemi di Benevento, stavolta ha sciolto il suo parlare e, purtroppo, lo ha fatto a sproposito. Eventi come quello ospitato ieri al Museo del Sannio, infatti, altrove non suscitano alcun tipo di problema o sterile polemica. Basti pensare, ad esempio, al Colosseo dove, dopo il restauro, fu realizzata una cena inaugurale con svariati ospiti donore, o alla Reggia di Caserta, dove si tengono costantemente cerimonie e persino matrimoni, per finire ai principali musei di Milano che, comè noto, ospitano banchetti e cerimonie di sposi desiderosi di usufruire della bellezza artistica e culturale dei luoghi. Addirittura cè persino un regolamento del Ministero dei Beni Culturali, tuttora vigente, che offre la possibilità di realizzare questo tipo di iniziative in luoghi di particolare pregio artistico, architettonico e culturale. Voglio, inoltre, anche ricordare che i circa 200 partecipanti al “Ferrari Cavalcade 2019” provenivano da tutti i continenti e loccasione è stata utile per far conoscere Benevento a milioni di appassionati del Cavallino Rosso sparsi per il mondo. Il che significa, evidentemente, avere avuto lopportunità di proiettare la città di Benevento in una dimensione che pochi altri strumenti pubblicitari avrebbero potuto consentire. Voglio, infine, anche ricordare che, come sindaco, ho chiesto e ottenuto di inserire nel materiale multimediale dedicato alla tappa beneventana, oltre agli angoli più suggestivi della città (Teatro Romano, Arco di Traiano, etc.), anche le immagini di Scipionyx Samniticus, e cioè il fossile di dinosauro comunemente denominato Ciro e il cui incommensurabile valore è purtroppo non adeguatamente valorizzato. Pregherei, quindi, la senatrice De Lucia, ora come in altre circostanze, di non intervenire a sproposito perché, come diceva Voltaire, assai spesso il pregiudizio è un'opinione senza giudizio”.