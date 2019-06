"Berlusconi leader ecumenico. Con Carfagna premiata fedeltà" Ciccopiedi (FI): "Ora largo a giovani, società civile e nuove energie”

“Solo una leadership come quella di Silvio Berlusconi, che si può definire veramente ecumenica, oggi poteva ricomporre le spaccature che negli scorsi giorni sembrano insanabili”.

Così Leonardo Ciccopiedi, responsabile organizzativo di Forza Italia in provincia di Benevento, a margine della riunione con i Parlamentari a Palazzo Madama, tenuta da Silvio Berlusconi.

“Berlusconi – rimarca Ciccopiedi - è riuscito a dare slancio e vigore, in un momento indubbiamente difficile. La leadership del Presidente non è contenibile e non è in discussione ma, Forza Italia è un partito aperto e plurale, senza rendite di posizione. Siamo, non solo l’unico partito che si rinnova profondamente, ma rappresentiamo il centro del centrodestra. Non svendiamo la nostra storia, fatta di lealtà e di coerenza e ricordiamo a Salvini che, senza Forza Italia, non vince ed il centrodestra non esiste. Con Mara Carfagna viene premiata la storia di tutti quelli coloro che non hanno mai utilizzato FI come un tram, per accedere ad altre posizioni o per avanzare pretese, ma di chi è sempre stato fedele a Silvio Berlusconi, nei momenti di vittoria come in quelli bui. Da parte di Toti – conclude Ciccopiedi - vi è stato un atto di ragionevolezza nello smussare delle pretese che avrebbero obiettivamente nuociuto all’immagine di Forza Italia. Ora largo a giovani, società civile e nuove energie”.