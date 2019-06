Mastella: "Grillini? Odiatori ipocriti" "Fanno le verginelle per il pranzo al Museo e per le Ferrari: se accade a Caserta stanno muti"

Il sindaco di Benevento replica agli attacchi ricevuti in questi giorni per il caso Ferrari e per il pranzo al Museo del Sannio, mettendo nel mirino in particolare i cinque stelle.

Con un messaggio social, mezzo che piace sempre di più al primo cittadino, Mastella si è scagliato contro gli haters: “A tutti gli odiatori di professione, che hanno fatto le verginelle circa il pranzo frugale consumato nel Museo del Sannio, voglio risvegliare la loro memoria e affermare, a prova di smentita, che non si è trattato della prima volta. Ben altre occasioni hanno visto il Museo accogliere ospiti in occasioni di manifestazioni, per pranzi o cene, nei locali del Museo. Che ipocriti. Ieri le Ferrari erano dentro la Reggia di Caserta e nessun esponente dei Cinque Stelle ha aperto bocca”.