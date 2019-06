M5S replica a Mastella: "Non sa amministrare, si dimetta" Meet up Partecipazione 5S: "Città è in stato pietoso, lui pensa alle Ferrari e dà colpe ad altri"

Arriva la replica dei Cinque Stelle a Mastella, con una nota al vetriolo del meet Up Partecipazione a Cinque Stelle.

Mastella attacca per mascherare le mancanze della sua amministrazione, è questa la tesi del meet up: "Il comportamento del sindaco di Benevento, è ormai stereotipato. Ogni qualvolta c’è qualche critica al suo operato, in genere solo a manifestazioni come quella della Ferrari –perché solo quello fa- è capace di rispondere solo offendendo, come ha fatto con la senatrice del Movimento 5 Stelle Danila De Lucia definendola la “dormiente del Sannio”. Non stiamo qui a difendere la senatrice, non ha bisogno di avvocati difensori ma siamo qui per sottolineare i comportamenti di questa amministrazione incapace di amministrare una città ridotta in condizioni pietose tra topi, verde incolto, erbacce.Ma la colpa è sempre di qualcun’altro: se non dei 5 stelle, del tempo, dei cittadini, di quelli che lo hanno preceduto, mai la sua."



I pentastellati poi attaccano, tracciando un bilancio di tre anni di amministrazione, giudicandoli assolutamente insoddisfacenti: "

Ha ridotto una città una giungla affidandosi a gente incompetente per la gestione del verde, gestione che si programma prima e non al momento. E ciò vale sia per l’assessore competente, che non si è mai espresso su questo punto, sia al consigliere delegato Feleppa che nonostante i buoni propositi non sa dove sbattersi per risolvere un problema che da grave è diventato gravissimo. Ma il sindaco pensa alle Ferrari

Il problema immondizia: certamente da parte dei cittadini c’è scarso rispetto per la città ma lo spazzamento, la raccolta, la gestione totale dell’Asia (che pure ci costa una delle più alte tasse d’italia) sta diventando, in questi giorni torridi, di una disarmante incapacità. La gestione Madaro si è dimostrata fallimentare e a questo punto presumo che il socio unico a tal proposito debba prendere provvedimenti. L’incapacità gestionale ordinaria è sotto gli occhi di tutti. Dobbiamo aspettare che si verifichi una qualche epidemia per intervenire? Ma Mastella pensa alle Ferrari, e ad illuminare i monumenti.

Il problema smog: il sindaco non fa altro che emanare divieti per la circolazione ma facendo camminare i mezzi di Trotta e dell’Asia altamente inquinanti, facendo venire 100 Ferrari e annunciando che avrebbe piantato 300.000 alberi (beh ancora ne dobbiamo vedere uno visto che quelli che stavano sul corso, ripiantati al rione Libertà molti sono morti). Ma Mastella pensa alle Ferrari, ad illuminare i monumenti e al BCT".



E alla fine i Cinque Stelle analizzano: "Potremmo continuare per ore a descrivere ciò che l’amministrazione mastelliana non ha fatto, ha fatto male o ha ignorato in questi 3 anni…ma sicuramente anche dopo questo comunicato la colpa sarà dei 5 stelle, di Fausto Pepe e delle sua amministrazioni, dei deputati penta stellati, di D’Alessandro, Viespoli, Pietrantonio, di Di Maio (non Salvini che è suo alleato), del tempo, della pioggia, del vento, delle cavallette, dell’inondazione, del Governo che non gli manda i soldi, dei 5 stelle (non è uno sbaglio la ripetizione). Sindaco forse è arrivata l’ora di dimettersi…l’incapacità amministrativa comunale è ormai evidente e sotto gli occhi di tutti i cittadini, anche di quelli che vi hanno votato".