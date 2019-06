Rocca: convocata assemblea dei sindaci e consiglio provinciale Si discuterà di bilancio



Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha convocato l’Assemblea dei Sindaci del Sannio e il Consiglio Provinciale di Benevento per completare la Sessione di Bilancio previsione 2019.

Giovedì 27 giugno 2019, alle ore 10.00, come prescritto dalla legge n. 56 del 2014, l’Assemblea dei Sindaci del Sannio si riunirà presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori di Benevento per rendere il parere sullo “Schema di Bilancio di previsione 2019/2021”, già approvato in prima lettura dal Consiglio Provinciale lo scorso 12 giugno.

Alle ore 12.00 dello stesso 27 giugno 2019, presso la medesima Sala Consiliare, Di Maria ha anche convocato il Consiglio Provinciale per la “Approvazione Definitiva DUP 2019/2021 e Bilancio di Previsione 2019/2021”.

Il Consiglio Provinciale, inoltre, discuterà sui seguenti altri argomenti:

1. Lettura e approvazione verbali seduta precedente del 12.06.2019 (Verbali dal n. 21 al n. 33).

2. Dichiarazione di inservibilità e retrocessione suolo di proprietà provinciale espropriato sulla S.P. 107 “San Pietro” in favore del sig. Iorio Salvatore, ex art. 60 e seguenti della legge 2359/1865.

3. Riconoscimento debiti fuori bilancio. Giudizio R.G. n. 4159/2017. Provincia di Benevento c/ Catalano Vincenzo. Sentenza n. 1461/2018. Provvedimenti.