Comune. Scontro in Commissione sui dehors, Franzese lascia Puzio (Moderati): "Parte di questa maggioranza si pone all’opposizione del bene della città"

“Elogio da sempre l’operato di Mimmo Franzese, che sul tema dei dehors, in questi tre anni, si è battuto a tal punto da dimettersi oggi da Presidente della Commissione Attività Produttive". È quanto afferma Antonio Puzio, capogruppo dei Moderati in consiglio comunale a Benevento, commentando le dimissioni di Mimmo Franzese al termine di una riunione 'animata' di questo pomeriggio sulla vicenda dei gazebo e dehors finiti al centro di un'inchiesta e di una serie di decisioni per modificare il regolamento comunale.

"Trovo infatti inaccettabile una presa di posizione negativa da parte dei consiglieri - spiega Puzio -, nonostante si stesse lavorando da tempo ad proposta condivisa e costruttiva per la risoluzione della problematica. Ancora più sorprendente è la polemica di del Consigliere Feleppa che, anziché pensare a ciò che dovrebbe fare lui per la città in merito al verde pubblico, si rende protagonista di uno sterile teatrino contro i cittadini. Ricordo infatti al delegato del Sindaco che, nonostante sia già arrivato il 21 giugno, la città versa ancora in pessime condizioni. I più attenti infatti sanno perfettamente che le poche iniziative pubblicizzate in questi giorni, sulla pulizia delle aiuole e di altre zone, sono frutto soprattuto della buona volontà di cittadini e volontari. Mi chiedo invece cosa si possa fare per avere il repentino ricredimento di Quarantiello, Sguera e Paglia, così come già avvenuto durante l’approvazione del Bilancio. Prendo atto che parte di questa maggioranza si pone all’opposizione del bene della città”.