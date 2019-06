Giuseppe Ricci (Fi): "Caso Csm, fortissima preoccupazione" Il commento del dirigente forzista nonchè vicesindaco di San Giorgio del Sannio

“Non possiamo che esprimere fortissimi preoccupazione e disappunto rispetto a quanto, come da cronache nazionali, sta emergendo circa alcune dinamiche interne l'Organo di autogoverno della Magistratura nonché circa i relativi intrecci con determinati esponenti politici. Auspichiamo, come ovvio, immediata chiarezza al fine di vedersi restituita ai cittadini una percezione di piena fiducia nei confronti dell'Organo giudiziario nella sua interezza”.

Ad intervenire è Giuseppe Ricci, Responsabile del Dicastero “Giustizia” del Coordinamento provinciale di Forza Italia Benevento. Il vicesindaco di San Giorgio del Sannio prosegue: “Forza Italia Benevento ribadisce, come ovvio, la piena fiducia nella Magistratura, nelle Istituzioni e negli strumenti di cui il Consiglio superiore della Magistratura stesso dispone per poter giungere a conclusioni adeguate. Perchè la gente deve continuare a guardare alle toghe come momento di indipendenza e di autonomia, atteggiamento che non può essere pregiudicato dalla condotta di una strettissima minoranza”. “In senso più ampio, tuttavia – conclude Ricci – Sarebbe ragionevole riprendere con deciso vigore, in tema generale di Giustizia, la storica battaglia che da sempre appartiene a Forza Italia. Ovvero quella relativa ad una complessiva riforma dello specifico apparato. L'emergenza di oggi, tuttavia, è quella – ribadisce e conclude il dirigente forzista provinciale – di dare risposte alla vitale esigenza di chiarezza che si leva a livello nazionale rispetto alle questioni che stanno interessando il Csm”.