Benevento città plastic free, sì della commissione Ambiente La proposta della presidente Lombardi riguarda soprattutto le attività commerciali

Ancora pochi anni e sarà poi obbligatorio attenersi alla normativa Europea per che mette al bando l'utilizzo della plastica. Anche il comune di Benevento pronto a fare la sua parte e prova ad anticipare le direttive verso il plastic free. Un'indicazione già recepita dalla commissione Ambiente, presieduta da Mila Lombardi che ha proposto di “limitare l'uso della plastica nelle attività commerciali e durante sagre e manifestazioni pubbliche, per poi estendere questa indicazione in tutta la città. Un'iniziativa – spiega la presidente Lombardi – che punta a sostituire la plastica con monouso riciclabile, in linea con la direttiva Europea. Questa proposta è stata già presentata ed approvata in commissione Ambiente ed ora è al vaglio dei dirigenti di settore”.

Un progetto che consentirebbe di anticipare i tempi previsti a livello Europeo, ma che richiederebbe comunque diversi mesi prima dell'attuazione in città: “Ovviamente – chiarisce Mila Lombardi - daremo un lasso di tempo dai tre ai sei mesi affinché i commercianti si adattino alla normativa e possano smaltire ciò che hanno in giacenza”. In questo modo oltre a rispondere a quelle che sono le indicazioni normative a livello europeo, si punta a ridurre anche la quantità di rifiuti da smaltire: “Oltre a importanti vantaggi per il decoro urbano – conclude la presidente della commissione Ambiente del comune di Benevento - si avrà anche una riduzione della frazione secca inorganica e così anche il ciclo dei rifiuti ne avrebbe un grande beneficio. Diventerebbe infatti rifiuto 'organico' e si andrebbe a ridurre considerevolmente la quota di indifferenziato da smaltire”.