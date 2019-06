Mastella ai grillini: "Sepolcri imbiancati ipocriti" Il sindaco: "Sulla cena di sabato al Teatro Romano tacciano"

Anche il sindaco Mastella, oltre ai suoi capigruppo (leggi qui) , attacca i grillini per il doppiopesismo con cui affrontano le questioni e lanciano attacchi o tacciono: "Ipocrisia da sepolcri imbiancati. Sabato sera c’è stata, e mi è piaciuta molto, una cena al Teatro Romano. Non ho sentito strepitii, né finte reazioni pseudo culturali. Se non tanto io, ma il Presidente della Provincia, il cui atto ho condiviso, dando l’ok per il breve pranzo nel Museo ai partecipanti al tour delle Ferrari. Allora fulmini e saette, ipocrite e scioccamente velenose, contro di me e la mia Amministrazione. Questo doppio pesismo morale è indegno. Si tenga presente che nel Museo già si erano tenute decine di manifestazioni gastronomiche. Mai nessuno aveva detto nulla ma, giustamente, solo contro di me. Che vergogna, che livello a bassa intensità morale e politica".