Lunedì consiglio: un solo punto all'odg. Di Dio: "Grave" "Non si discuterà di argomenti importanti, come i dehors"

Dopo la capigruppo di oggi è stato convocato per lunedì prossimo il consiglio comunale. Si discuterà, presumibilmente, soltanto della rottamazione delle cartelle esattoriali del 2017 e su questo le opposizioni storcono il naso. In una fase in cui sono diverse le urgenze sul tavolo, è il ragionamento delle opposizioni e del consigliere Di Dio in particolare, è una perdita di tempo grave portare solo un punto all'ordine del giorno e lasciare fuori altri argomenti meritevoli di discussione e dunque di risoluzione. Dal regolamento Dehors al regolamento dei vigili urbani che da tempo deve essere approvato: argomenti che ad ora non rientrano nella discussione di lunedì 1 luglio.

"Anche per una ragione economica e di risparmio - commenta Di Dio - sarebbe stato opportuno un consiglio su più punti, e non più consigli su un solo argomento. Tanto più che argomenti come il regolamento dehors meritano di arrivare a soluzione, non per una questione politica, ma perché dobbiamo agire nell'interesse dei cittadini"