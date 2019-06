Mastella: "Universiadi: Benevento assente nei promo, è sgarbo" "Accolto con entusiasmo evento, ma come l'Irpinia, non si fa cenno a noi in immagini promozionali"

Benevento "dimenticata" nei video promozionali delle Universiadi? Sì secondo Mastella che sottolinea lo sgarbo dopo aver rimarcato l'entusiasmo e la convinzione con cui la città ha accolto la torcia e l'attesa per la manifestazione: "Benevento è pronta, l’Universiade è un bel momento di solidarietà e sport, la gente del Sannio ha accolto benissimo quest’evento ma c’è un neo. Nelle immagini di presentazione non c’è alcun attestato per la nostra città così come per Avellino. Non compaiono bellezze come Santa Sofia e l’Arco di Traiano. Sembra che la Campania, come al solito, si fermi a Caserta. Questa è una cosa che non mi piace assolutamente. Sarà una delle mie battaglie per quanto riguarda la nuova presidenza della Regione".