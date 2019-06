Ciccopiedi: "Mastella sbaglia sul commercio e perde voti" L'ex sostenitore del sindaco: "Sostiene iniziative sciocche e penalizza i commercianti"

Arriva il j'accuse a Mastella da parte di Leonardo Ciccopiedi, responsabile organizzativo di Forza Italia e a questo punto ex sostenitore del sindaco. Ciccopiedi critica il sindaco sul fronte commercio: “C’è da rimanere allibiti ascoltando l’amico Alviggi, Presidente di Confesercenti, quando spiega la situazione drammatica che vive il commercio nel centro storico di Benevento, tra questione dehors, parcheggi e Ztl. Mi domando: ma è davvero possibile che una parte di questa amministrazione si lasci percepire come “nemica” da parte dei commercianti? Com’è possibile che quello che dovrebbe essere un monocolore di Forza Italia, il partito degli imprenditori, il movimento delle Partite Iva, oggi venga “sentito” come nemico. Non credo che il nostro partito possa rimanere sordo a questo grido di dolore che viene dal nostro ceto produttivo. Ora basta con le chiacchiere, l’amministrazione deve cambiare passo! Non possiamo altrimenti stupirci della perdita di consensi e non capire il perché l’elettorato guardi altrove. Non mi piace entrare in polemica con il Sindaco di Benevento, perchè l’ho sostenuto con forza in questi anni, ma non può continuare a lavarsi le mani dei problemi della città. I commercianti pongono richieste semplici e di facile soddisfacimento, a carico dei settori mobilità ed urbanistica. Ad iniziare dallo stop alla ZTL su Via Annunziata e dall’introduzione della sosta oraria su piazza Guerrazzi. L’incaponirsi su questa sciocca trovata, introdotta dalla precedente amministrazione e difesa oggi da Mastella, è incomprensibile! Intendo promuovere nei prossimi giorni un incontro tra i commercianti, gli assessori competenti, i consiglieri comunali interessati a trovare un punto d’incontro sulla direzione da dare all’azione amministrativa che non può dimenticare chi lavora e chi produce. Metto a disposizione il mio lavoro, la mia esperienza e le risorse necessarie all’incontro. Sarò onorato e felice di veder presente lo stato maggiore di Forza Italia, ad iniziare dal Sindaco, per testimoniare interesse e vicinanza alle categorie produttive”-