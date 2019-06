Lauro: "Ok ad agibilità per lo stadio" La commissione ha dato l'ok

Il consigliere delegato allo Sport, Vincenzo Lauro, rende noto che stamani la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo si è espressa favorevolmente sui lavori eseguiti presso lo stadio Ciro Vigorito in vista dellUniversiade 2019 (strada di collegamento tra il parcheggio della zona retrostante il settore curva Sud e via Santa Colomba, impianto di climatizzazione degli spogliatoi, adeguamento della cabina elettrica, installazione della nuova tribuna stampa, linstallazione di nuovi seggiolini, superamento delle barriere architettoniche agli ingressi dei settori, etc.), e, conseguentemente, ha concesso lagibilità dellimpianto in vista degli incontri che si disputeranno nella struttura di contrada Santa Colomba nellambito dellimportante manifestazione sportiva. Il consigliere Lauro, inoltre, rende noto anche che nei prossimi giorni ci sarà l'inaugurazione della strada di collegamento tra il parcheggio della zona retrostante la curva Sud e via Santa Colomba.