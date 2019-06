Rifiuti, convocata assemblea dei sindaci L'incontro in programma il 12 giugno alla Rocca dei Rettori

"Nella tarda mattinata di oggi, al termine della riunione dell’Assemblea dei Sindaci e del Consiglio Provinciale, il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, si è recato a Palazzo Mosti per incontrare il Sindaco Clemente Mastella. Al centro del colloquio la disamina delle criticità di gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio provinciale". E' quanto comunicato, in una nota, in cui viene precisato: "Sulla scorta della relazione svolta in precedenza dallo stesso Di Maria in sede di Assemblea dei Sindaci ed, ancora, sulla scorta della richiesta avanzata dalla stessa Amministrazione Comunale di Benevento per una una riunione delle Istituzioni locali in previsione dell’imminente fermo delle attività per manutenzione al termovalorizzatore di Acerra, il Sindaco ed il Presidente della Provincia si sono trovati d’accordo sulla necessità di avviare con sollecitudine una Conferenza di servizi con tutti i Sindaci del Sannio. Di Maria e Mastella hanno dunque concordato che su tali argomenti il prossimo venerdì 12 luglio alle 10, presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori sarà convocata una Assemblea dei Sindaci".