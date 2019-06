Lega, il segretario Cantalamessa nel Sannio Lunedì l'appuntamento in città nella nuova sede del partito

"Lunedì, 1 luglio, alle ore 18 la Lega Salvini Premier Benevento terrà una conferenza stampa presso la nuova sede di via Ferrelli, angolo via Torretta. Interverranno il segretario regionale Gianluca Cantalamessa ed il segretario provinciale Luca Ricciardi". E' quanto comunicato, in una nota del coordinamento provinciale in cui viene evidenziato: “Compiuta la consacrazione fondativa della Lega Salvini Campania - si legge in una nota del Coordinamento provinciale - e dopo lo storico successo elettorale alle elezioni europee che afferma la Lega Salvini Benevento quale primo partito nel Sannio, intendiamo dare a questo grande consenso ricevuto una risposta politico - programmatica ed una organizzazione provinciale strutturata”.