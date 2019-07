Ruggiero: stir e discarica, niente riapertura per quest'anno Il consigliere Provinciale del Partito Democratico: piano Samte è copione già scritto

“Finalmente l'Amministratore Unico della Samte, Carmine Agostinelli, e il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, hanno reso noto l'importo provvisorio per il segmento di competenza provinciale della tariffa dei rifiuti. I Comuni dovranno versare, oltre a ciò che già pagano per il trasporto e lo smaltimento dell'indifferenziato presso gli Stir individuati, altri 14,57 euro per ogni abitante a copertura dei complessivi costi di gestione che la Samte affronterà per l'anno 2019. Quindi nessuna riattivazione dello Stir di Casalduni per il mese di settembre e nessuna riapertura della discarica di Sant'Arcangelo per quest'anno”.

Così il il consigliere Provinciale del Partito Democratico. Giuseppe Ruggiero.

“I cittadini del Sannio saranno costretti a pagare per la gestione dei siti post mortem di quelle discariche colme di rifiuti provenienti da altre province della Campania. Alcuna azione fino ad oggi è stata intrapresa dal Presidente Di Maria nei confronti delle altre società provinciali che per legge regionale avrebbero dovuto versare alla nostra provincia un corrispettivo proporzionale ai quantitativi sversati nel Sannio. Invece saranno i cittadini sanniti ad accollarsi tutto l'onere di un periodo in cui il Sannio era diventato la pattumiera dell'intera Regione Campania. Trattasi del secondo anno in cui la Provincia di Benevento avrebbe potuto richiedere quanto dovuto, per giunta a società provinciali che versano in pessime condizioni economiche al punto tale da rischiare di non essere nemmeno inseriti in una plausibile massa debitoria. La scadenza di settembre, per il ripristino sia dello Stir che per l'apertura della discarica di Sant'Arcangelo si è quindi dimostrata unicamente una fantasia. Inoltre la stessa Samte, per i lavori di adeguamento della discarica di Sant'Antarcangelo, invece di applicare una procedura che prevedesse quale criterio di aggiudicazione il massimo ribasso, si cimenterà in quella con l'offerta economicamente più vantaggiosa, che da sempre risulta essere più lunga e soggetta a maggiori ricorsi e ritardi. Ma in questi casi i ritardi saranno imputati alle tasche dei cittadini e non comprendiamo se di questo il Presidente De Maria e l'Amministratore Agostinelli ne siano ben consci. Intanto su questa vicenda tutti tacciono. In silenzio è Clemente Mastella che dovrà spiegare però ai cittadini Beneventani l'aumento di circa 870.000 euro sul ruolo dei rifiuti della città capoluogo, o come il Presidente Di Maria dovrà dirà ai sindaci del Sannio, specie a quelli in linea con i pagamenti, che la società Samte è stata affidata proprio ad un Sindaco il cui Comune, San Bartolomeo in Galdo, risulta fra i più morosi e che oggi determina l'aumento dei costi per lo smaltimento dei rifiuti. La linea amministrativa si riassume in una filiera politica che parte dal Sindaco ceppalonese di Benevento e che si caratterizzata nel tassare i cittadini e poi successivamente non pagare. Intanto il Presidente Di Maria chiede che lo Stir di Casalduni venga riconvertito per il trattamento della frazione organica dei rifiuti, ma contemporaneamente si associa alla protesta contro un simile impianto già in fase avanza nel Comune di Sassinoro. Una totale confusione in cui si è mimetizzato persino l'Ato rifiuti, oggetto misterioso del panorama politico provinciale la cui presidenza è in mano al neo rieletto sindaco di Casalduni, da sempre contrario a questa impiantistica nel proprio territorio. Una tragedia greca in cui le vittime saranno i lavoratori dello Stir, gli amministratori del Sannio e per finire i cittadini, da cui dovranno arrivare i soldi per pagare tutta questa follia”.