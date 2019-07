Regolamento ingiunzioni, via libera dal consiglio Favorevoli all'unanimità i 26 consiglieri presenti in aula

Via libera del Consiglio al regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni. Al momento del voto erano presenti in aula 26 consiglieri, tutti favorevoli. Così il Consiglio comunale questa mattina ha approvato all’unanimità il regolamento relativo alla definizione agevolata alle ingiunzioni di pagamento ex D.L. n. 34 del 30 aprile 2019.