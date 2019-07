Nuova sede per la Lega a Benevento: "Noi partito dei sanniti" Il coordinatore Ricciardi apre il tesseramento e punta alla Regione

“La Lega è diventata il partito dei sanniti e noi ripartiamo da questo dato e da questa nuova sede in centro città”. Non usa mezzi termini il coordinatore della Lega di Benevento, Luca Ricciardi che ieri ha inaugurato con il coordinatore regionale, Gianluca Cantalamessa e con il sindaco di Fragneto L'Abate, Lucio Mucciacciaro, la nuova sede del partito in via Torretta.

Ricciardi traccia il bilancio positivo in termini di consensi degli ultimi appuntamenti elettorali e rimarca: “Partiamo da questo ampio consenso che ora dovrà traghettarci nella prossima battaglia elettorale per le regionali. Abbiamo nominato 50 nuovi coordinatori comunali nel Sannio. Abbiamo relazioni costanti con imprenditori, cittadini e amministratori sanniti. E per questo – ha rimarcato il coordinatore provinciale - vogliamo ripartire da subito. Nessuna pausa estiva, da ora si apre subito il tesseramento”. Durante l'incontro presentati anche i 13 dipartimenti che avranno il compito di trovare soluzioni ai problemi che attanagliano il territorio.

E sulle divisioni all'interno del partito con una diversa corrente Ricciardi senza usare mezzi termini spiega: “La Lega ha delle regole ed è un unico corpo con un segretario nazionale che è Matteo Salvini, un coordinatore regionale che è Gianluca Cantalamessa, che da qualche giorno è anche uno dei fondatori del nuovo movimento, e un coordinatore provinciale che sono io. Le porte sono aperte ma solo all'interno del coordinamento provinciale. C'è solo la necessità di lavorare sodo”.

“Ora l'obiettivo è rovesciare il governo regionale guidato da De Luca che ha solo consegnato trascuratezza alle aree interne come il Sannio”.

E su Mastella: “Sin dalla nostra fondazione a Benevento abbiamo sempre rimarcato una coscienza critica nei confronti dell'amministrazione comunale che sempre meno si concentra all'amore del territorio. Oggi abbiamo una città sporca, con arredi urbano e verde pubblico che 'soffrono' non poco”.