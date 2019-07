Lungofiume Calore rinato, soddisfatto l'assessore Picucci "Dal 4 luglio si lavorerà per renderlo ancora più utilizzabile per eventi"

“Di solito si è abituati a dire che le manifestazioni, gli eventi, gli spettacoli non debbano mai essere fini a se stessi ma debbano lasciare un messaggio, un tema da sviluppare. Senza dubbio una delle novità che si sta rilevando più apprezzata di questa edizione della festa della Madonna delle Grazie è l’utilizzo del lungofiume Calore come nuova location di svago e di aggregazione giovanile”.

Così in una nota l'assessore al Commercio, Oberdan Picucci esprime la sua soddisfazione per la riuscita della festa in onore della Patrona del Sannio, la Madonna delle Grazie. Novità che hanno portato alla rinascita del percorso pedonale lungo le sponde del fiume Calore di via Grimoaldo Re.

“Un grande successo – ha rimarcato l'esponente della Giunta guidata da Clemente Mastella -, un apprezzamento unanime rispetto all’iniziativa e alla bellezza di un un luogo poco conosciuto ed inutilizzato, accompagnato dal rammarico di immaginarlo di nuovo gettato nell’oblio e nell’abbandono dal giorno dopo la fine della festa. Ecco, questo sarà il compito della politica”.

Poi l'annuncio dell'assessore Picucci: “Dal 4 luglio si lavorerà per renderlo ancora più utilizzabile e si lavorerà per renderlo location di più eventi nel corso dell’anno e perché no, lavorando ad un progetto serio se ne potrà immaginare anche un utilizzo permanente. Quando si è immaginata questa novità si era curiosi di verificarne l’impatto, oggi possiamo dire con certezza che la scelta è stata assolutamente vincente”.