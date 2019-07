Sassoli presidente parlamento Europeo, gli auguri del Pd La segreteria sannita: "Uomo credibile, di considerevole competenza ed esperienza"

«L’Europa non è un incidente della storia». Sono queste le prime parole pronunciate da David Sassoli appena eletto Presidente del Parlamento Europeo dalla plenaria di Strasburgo. L’europarlamentare del nostro partito, candidato dal gruppo dei Socialisti e Democratici, ha prevalso con 345 voti, valore che supera la maggioranza assoluta dei voti validi espressi.

“Uomo credibile, di considerevole competenza ed esperienza, è stato eletto nella circoscrizione Centro Italia che gli ha tributato 127.905 preferenze. Ha già svolto il ruolo di Vice Presidente del Parlamento e di Presidente dell’Assemblea euro-mediterranea”. Così la segreteria provinciale del Partito democratico di Benevento augura un buon lavoro al neo presidente del Parlamento Europeo

“Emerge, con l’elezione di David Sassoli, in un quadro politico continentale che resta molto complesso, come la preoccupazione di (quasi) tutti sia la difesa del progetto europeo delle origini, quello illuminato dei padri Fondatori basato su un umanesimo sociale e liberale, contro il riemergere di pulsioni antistoriche e reazionarie di matrice sovranista e neo-nazionalista.

Giova, infine, rimarcare come grazie al Partito Democratico l’Italia non resti del tutto ai margini delle dinamiche e delle scelte europee. Quei margini dove ci ha scientemente relegati il Governo gialloverde che sul tema, a partire dal premier Conte, non ha letteralmente toccato palla. All’amico David Sassoli, neo presidente del Parlamento Europeo, i sinceri auguri di buon lavoro del Partito Democratico Sannita”.