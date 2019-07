Pronti primi cento circoli per le primarie Mastella Presidente L'annuncio di Luigi Barone, promotore dei club mastelliani

“Sono pronti i primi cento circoli per le ‘Primarie per il BuonGoverno – Mastella Presidente'”. Ad annunciarlo è Luigi Barone, tra i promotori dei club mastelliani e presidente dell’Asi di Benevento. “Le costituzioni riguardano l’intero territorio regionale, sono stati già avviati circoli in tutte le province campane, ad iniziare da Napoli. Le richieste di aprire comitati per ‘Mastella Presidente’ continuano anche in queste ore, segno che il brand funziona molto e può essere la soluzione per il centrodestra – aggiunge Barone – L’obiettivo imminente è ufficializzare i circoli per ogni realtà territoriale, partire con il programma e preparare una convention per settembre”.

“E ovvio – prosegue – che stiamo mettendo a punto la macchina organizzativa, l’entusiasmo cresce giorno per giorno. Saremo nello stesso tempo social e territoriali, in un mix che coniugherà le esigenze dei più giovani, che guardano con attenzione ai nuovi mezzi di comunicazione, con quelle dei seniores che, invece, ritengono ancora utilissimo l’incontro e una stretta di mano. Mobilità, Attività Produttive, Sviluppo, Turismo, Enogastronomia, Lavoro, Legalità, Ambiente: sono queste le linee guida sulle quali lavoreranno i gruppi di lavoro”. Infine, Luigi Barone, a proposito delle primarie, lancia un appello a Mara Carfagna: “Spero che la neo coordinatrice nazionale si impegni affinché in Campania si facciano le primarie per la scelta del candidato presidente per rendere protagonista l’elettorato moderato ed evitare, così, scelte calate dall’alto”.