Lega: D'Agostino dà il bentornato al sottosegretario Volpi “Volpi è stato il fondatore e precursore nel centro/sud del movimento "Noi con Salvini”

In merito alla notizia in casa Lega della nomina il 5 luglio scorso del sottosegretario di stato alla Difesa Raffaele Volpi come nuovo coordinatore regionale di Lega per Salvini Premier Campania dai vertici federali della Lega, l’esponente della Lega campana D’Agostino si congratula e da il bentornato al deus ex machina del movimento Noi con Salvini.

D’Agostino dichiara: “Volpi è stato il fondatore e precursore nel centro/sud del movimento "Noi con Salvini” insieme all’europarlamentare Valentino Grant, del quale io ero coordinatore per la provincia di Benevento.

Faccio le mie più vive congratulazioni e do il bentornato al sottosegretario di Stato Raffaele Volpi per il suo nuovo incarico, ho avuto modo di conoscerlo personalmente ai tempi del movimento è un uomo dal notevole spessore umano e di grande esperienza politica ed organizzativa, un vero Deus ex machina.

Lo ritengo la persona giusta per strutturare ed organizzare al meglio il partito in attesa dell’importante appuntamento delle elezioni regionali del prossimo anno.

Sono sicuro che il sottosegretario Volpi riuscirà ad armonizzare l’indirizzo politico e facilitare la crescita del partito rendendolo più inclusivo per centrare il prossimo obiettivo della conquista della Regione”.