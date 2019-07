"Non accettiamo lezioncine dai 5 stelle e da Di Dio (Pd) Nota congiunta consiglieri Chiusolo, Quarantiello, Zanone, Puzio e Scarinzi

“Rispetto ai rilievi emersi in maggioranza, alcuni dei quali non condivisibili, ne discuteremo con serenità. Ma che i 5 Stelle ci facciano la lezioncina è davvero incredibile. Basta vedere quanto succede nel Consiglio Comunale di Roma e nel Governo che, a giorni pari ed in quelli dispari, litiga su tutto". Così i consiglieri comunali Maria Grazia Chiusolo, Giovanni Quarantiello, Giovanni Zanone, Antonio Puzio e Luigi Scarinzi.

"Senza dimenticare - spiegano ancora - i quasi venti Parlamentari che, per dissenso, hanno abbandonato i 5 Stelle. Analogo discorso vale per Di Dio che è distratto dal nulla e non vede i contrasti profondi e le contrapposizioni apparse evidenti in questi giorni all’interno del PD. Guardate la vostra trave e non la pagliuzza degli altri”.