"Fake news: la fine della realtà", l'incontro del Pd Giovedì 11 luglio alle 18:00 presso Palazzo Paolo V a Benevento

Il circolo PD di Benevento organizza un incontro pubblico per dibattere il tema delle “fake news”. L'appuntamento è per giovedì 11 luglio alle 18:00 presso Palazzo Paolo V a Benevento.

Le fake news stanno diventando strumenti sempre più efficaci per distorcere la realtà. Sono ormai numerosi i casi in cui campagne di fake news hanno condizionato l’esito di un evento, come ad esempio la Brexit. Alle fake news oggi si aggiunge il deep fake, ovvero video e immagini falsificate. Il primo passo per contrastare questo fenomeno è prendere consapevolezza delle dinamiche che lo caratterizzano e degli strumenti che esso utilizza. In questo seminario si fornirà una panoramica del fenomeno e si proporranno possibili strategie per limitarne la diffusione.

Giovanni De Lorenzo, coordinatore del Circolo, così racconta l’iniziativa: “Viviamo tempi di complessi cambiamenti. Un grande partito come il nostro deve avere come obiettivo anche quello di aiutare gli iscritti, i militanti e i cittadini a trovare gli strumenti giusti per muoversi in questo mondo complesso. Abbiamo deciso di organizzare alcuni eventi in cui chiediamo ad un esperto di venire a raccontare e spiegare le nuove sfide che il nostro mondo sta affrontando. Inizieremo con le Fake news, per poi affrontare il tema dell’ambiente e del cambiamento climatico, e poi la sfida del regionalismo differenziato e tanto altro ancora. Vogliamo che il Partito Democratico torni ad essere centrale su questi temi.”

A questa prima iniziativa parteciperà Aaron Visaggio, professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università del Sannio, esperto in software security. Ad introdurre e dialogare con il professore Visaggio ci sarà Antonio Furno, ingegnere informatico e membro della segreteria cittadina del PD.