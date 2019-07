Autonomia differenziata, il No di De Caro "Rompe l'equilibrio del Paese generando rischi per le future generazioni"

"Il «No» a questo progetto di «Autonomia differenziata» deve essere chiaro, senza se e senza ma. Si tratta di un progetto che non c’entra nulla con l’autonomia e che di fatto rompe l’equilibrio di unità del Paese generando rischi potenziali che

cambieranno la storia delle future generazioni".

Così il deputato Pd sannita Umberto Del Basso De Caro. "Va contrastata in modo netto una deriva che rischia di realizzare, postumo, il progetto originario della Lega. C’è molto di più di un processo di autonomia delle Regioni nella proposta che il Governo sta analizzando: ci sono due scuole, due welfare, due velocità e nessuna perequazione. Ciò che manca invece è un reale e serio progetto di autonomia che rientri in un virtuoso processo riformista regionalista e federale. Nessuno, infatti, può pensare di avviare un processo di questa portata senza che contemporaneamente e preventivamente lo Stato stabilisca i fabbisogni standard, i suoi costi e un fondo perequativo che compensi le distanze storiche fra nord e sud. Ciò che, invece, viene proposto è in realtà un cocktail micidiale di egoismo istituzionale che incide direttamente sulle minori risorse che saranno destinate al sud a vantaggio del nord e stabilirà per sempre una differenza di cittadinanza fra gli italiani".