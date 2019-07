Tre Ponti, Maglione (M5S): "Procura contesta reati ambientali" "Indagini scattate dopo un nostro esposto sulla gestione della discarica di Montesarchio"

Il deputato sannita del Movimento 5 Stelle in una nota torna sulla vicenda della gestione della discarica di Tre Ponti a Montesarchio e spiega come dopo l'esposto del Movimento la Procura abbia indagato per “gestione illecita dei rifiuti e mancato ripristino ambientale nella fase post operativa della discarica Tre Ponti, a Montesarchio il commissario liquidatore del Consorzio unico di bacino Napoli-Caserta e un ex amministratore delegato della Samte. Una notifica – spiega Maglione - giunta dal sostituto procuratore Assunta Tillo che fa seguito all’esposto presentato nel 2015 da un gruppo di attivisti sanniti, in cui si denunciava il progressivo stato di abbandono e degrado dell’area, con potenziali rischi per l’ambiente”.

“Quel che denunciavamo qualche anno fa – rimarca il deputato del Movimento 5 Stelle - ora è un fatto acclarato dalla magistratura. Dai sopralluoghi effettuati nei mesi successivi al nostro esposto - prosegue - è stato infatti verificato lo stoccaggio illecito dei reflui nella vasca di raccolta delle acque piovane. Oltre alla mancata raccolta di percolato è stata inoltre constatata la totale mancanza di manutenzione del sito, tesa a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, così come prescritto anche dalla normativa europea. Sono fatti gravissimi su cui per anni la politica locale ha fatto ben poco. La gestione dei rifiuti nel Sannio continua a essere segnata dall’approssimazione e dalla discontinuità. Prosegue la saga del valzer delle poltrone, l’Ato non parte e nel frattempo l’aver preferito una scelta politica a una tecnica nella nomina dell’amministratore unico della Samte, ha portato il primo risultato negativo per i cittadini: un nuovo aumento della tassa sui rifiuti. Dopo che per anni la vicenda della discarica Tre Ponti è passata quasi inosservata agli occhi della politica locale - ricordo che da mesi i consiglieri del M5S di Montesarchio aspettano di essere convocati dal Presidente della Provincia sulla questione - mi auguro che ora, finalmente, ci si assuma la responsabilità di coniugare le proprie scelte a risultati concreti".