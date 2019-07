Risorse edilizia scolastica: un milione e mezzo al Sannio L'annuncio della senatrice del Movimento Cinque Stelle, Danila De Lucia

È disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la graduatoria dei 323 Enti locali ammessi al finanziamento per la progettazione di interventi di edilizia scolastica.

É una delle novità previste nel ‘decreto Genova’, che ha stanziato fondi specifici per la progettazione, da sempre richiesti dai territori.

“Anche la nostra provincia è risultata essere assegnataria di numerosi fondi", così la senatrice del Movimento 5 Stelle, Danila De Lucia, componente della commissione Istruzione. Al Comune di Benevento é stato destinato quasi un milione di euro, così suddiviso: istituto comprensivo S. Angelo a Sasso, scuola Pascoli, euro 222.077,42; scuola elementare San Modesto II, in via Palermo, euro 175.000,00; Pezzapiana, via Cosimo Nuzzolo, euro 305.000,00; Pezzapiana, Via Valfortore, euro 69.390,89; S. Vito, edificio in via Pio IX, euro 90.286,62.

Altri seicentomila euro circa sono stati destinati a 3 scuole superiori, la cui gestione è a cura della Provincia.

Gli Enti locali beneficiari del finanziamento della progettazione potranno già chiedere un’anticipazione pari fino al 20% delle risorse.