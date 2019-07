"Bonus multe illegittimo. Introiti alla sicurezza stradale" Ciccopiedi (FI): "No a vigili sceriffi, cittadini già vessati da tasse "

“Ieri sera, il Corso Garibaldi sembrava esser tornato carrabile. Auto e ruspe facevano avanti e indietro, in mezzo alla gente, che era lì per assistere al BCT. Il tutto nella totale assenza della Polizia Municipale, in attesa probabilmente dell’avvio del cosiddetto 'bonus multe'”.

Così in una nota l'esponente di Forza Italia Leonardo Ciccopiedi che si schiera contro la decisione adottata dall'amministrazione guidata dal sindaco Mastella.

“La giunta ha infatti approvato un sistema di premialità economica per i vigili – spiega Ciccopiedi -, basato sulla quantità delle contravvenzioni elevate. Assisteremo pertanto all'esplosione delle multe. Quali saranno le conseguenze? Un aumento esponenziale del contenzioso, con aggravio di costi per i contribuenti e per l’ente. L’incentivo alla sanzione intacca fortemente l’immagine della Polizia municipale che opera, come prevede la legge, in senso preventivo e successivamente in senso repressivo. La premialità collegata alla “multa ad ogni costo” credo abbia anche dubbi profili di costituzionalità, oltre ad essere contraria al codice della Strada, che stabilisce nell’articolo 208, che tutti i proventi delle contravvenzioni devono essere impegnati nella creazione di parcheggi, nella velocizzazione della viabilità, nella segnaletica a norma, nel rifacimento dei manti stradali, nella sicurezza e nell’aggiornamento professionale ed equipaggiamento della Polizia municipale, non in bonus. Pertanto, erogare la percentuale per ogni multa è palesemente illegittimo! I beneventani, già costretti a vivere in una città che offre servizi sempre più scadenti, continuano a essere vessati da vertiginosi aumenti di tasse, tariffe, addizionali e ora anche multe. Il tutto, per far cassa a spese nostre. Esprimo – dichiara ancora l'esponente di Forza Italia candidato alle scorse elezioni europee - comunque solidarietà ai vigili urbani, perché sono convinto che questo accordo non consentirà loro di poter svolgere il lavoro con serenità. Nel contempo spero che i cittadini siano 'vigili', perché il clima che si sta respirando in città è da caccia all’automobilista. Far rispettare le regole è fondamentale ma, trasformare i vigili in sceriffi, a caccia di trasgressori, è oltremodo sbagliato. Questa deriva salviniana della giunta mastella non affatto è condivisibile”.