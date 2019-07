Lega: fronte comune da sostenitori di Grant, Vuolo e Tomasetti D'Agostino: nei prossimi giorni la formazione di un direttorio

"Nei giorni scorsi si è avuto a Benevento un incontro tra alcuni componenti dei gruppi che alle scorse europee in provincia di Benevento hanno sostenuto, con ottimi risultati, gli europarlamentari Lucia Vuolo e Valentino Grant ed il rettore dell’università di Salerno Aurelio Tommasetti. In questo incontro preliminare ove erano presenti anche alcuni consiglieri comunali e sindaci, si è discusso della necessità di trovare l’unità tra i diversi gruppi e fare fronte comune, sotto le insigne della Lega, nelle prossime sfide elettorali".

Così Stefano D’Agostino coordinatore regionale alle politiche agricole e alimentari della Lega per Salvini Premier Campania.

"Nello stesso incontro si è pervenuti alla convinzione di formare un direttorio con i componenti di tutte le forze, secondo criteri di democraticità e localizzazione, per avere maggior peso nel panorama politico provinciale e regionale. A breve gli sviluppi e nuovi incontri dove verranno palesati tutti i componenti e implementate le forze in campo".