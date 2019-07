"Oltre un anno per una mammografia. Lonardo: vergognoso" La senatrice di Forza Italia racconta l'esperienza di una paziente e chiama ancora il Ministro

"La prenotazione per una mammografia tra oltre un anno? Il Rummo sta sprofondando". E' l'amara considerazione della senatrice di Forza Italia, Sandra Lonardo che in una nota racconta: "Questa mattina ho ricevuto il seguente messaggio: “Cara senatrice, stamani ho provato a chiamare il Cup, Azienda Ospedaliera San Pio, 0824334026, per una mammografia di ultima generazione, *disponibilità a partire da novembre 2020!* Non ho parole.”

Per la verità anche anche io sono rimasta senza parole. Ma come è possibile? Chiedo pubblicamente al Direttore Generale Pizzuti ed attendo risposta. Tanto per dare riscontro agli increduli cittadini che ricevono queste risposte a fronte di esami fondamentali per la prevenzione.

Il rischio è altissimo che da medicina preventiva diventi medicina postuma.

L’unica certezza è che il nostro caro Ospedale Rummo, (per me resterà sempre tale) sta sprofondando sempre più. Ricordo a me stessa, ed a quanti mi seguono, l’indifferenza del Governatore De Luca e soprattutto del Ministro Grillo, alla quale ho rivolto ben sette, dico sette, interrogazioni e mai ho ottenuto una benché minima risposta. Credo sia davvero vergognoso. Se questo è il cambiamento, mille volte il pregresso. “Stavamo meglio quando stavamo peggio”, sempre attuale”.