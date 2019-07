"Mastella si concentri sulla città e archivi candidatura..." Nuova stoccata per il sindaco di Benevento da Fulvio Martusciello europarlamentare di Forza Italia

"Mastella deve concentrarsi sull'amministrazione della città deve cercare di risalire la classifica della vivibilità in modo da chiudere la propria carriera politica con il ricordo di essere stato un buon sindaco". Fulvio Martusciello europarlamentare di Forza Italia torna sull'ipotesi di candidatura a presidente della Regione da parte di clemente Mastella. La scorsa settimna l'europarlamentare aveva già cassato l'idea del primo cittadino di Benevento, oggi torna sulla vicenda e senza lasciare spazi spiega: “Lo invito davvero a non distrarsi con altri pensieri irrealizzabili. Ci sono problemi concreti e seri pensiamo a quelli. E nel contempo - conclude Martusciello- lavoriamo per far crescere la classe dirigente a Benevento, dando finalmente spazio a giovani e donne che vengano dal merito".