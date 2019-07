Emergenza carceri: arrivano nuovi agenti in Campania L'annuncio di Danila De Lucia su Facebook: "41 nuovi agenti per contrastare le difficoltà"

Arrivano 41 nuovi agenti di polizia penitenziaria in Campania: 3 andranno in servizio in provincia di Avellino, 2 a Benevento, 12 a Caserta, 19 a Napoli e 5 a Salerno. Lo annuncia su Facebook la senatrice Danila De Lucia: Entreranno in servizio, a fine luglio, 1162 agenti di polizia penitenziaria in tutta Italia.

Va da sé che la carenza di agenti di polizia penitenziaria genera non poche difficoltà nel garantire la sicurezza, sia per chi è detenuto, sia per chi lavora all'interno delle carceri".