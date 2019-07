Esami medici e tempi biblici, Lonardo attacca Picker "Se esistesse già monitoraggio di I livello sarebbe normale usufruire di II livello dopo un anno?"

Torna sul caso dei tempi per gli esami medici la senatrice Lonardo, scrivendo al direttore Asl Picker: "Secondo lei se già esistesse un monitoraggio di primo livello, come nel caso presentato, sarebbe normale approfondire e usufruire dopo un anno della diagnostica avanzata di secondo livello? In quale manuale di medicina, è spiegato che, ove occorra un approfondimento diagnostico, si può effettuare anche dopo un anno e mezzo? Caro direttore le chiediamo un contributo tangibile, per una vera medicina preventiva, a servizio dei cittadini. Grazie!”