Ciccopiedi: "Mastella, ti invito a pranzo io" Il responsabile organizzativo di Forza Italia e l'iniziativa del sindaco

Il sindaco Mastella si è detto disponibile a pranzare, prendere un caffè o in ogni caso farsi invitare a casa dei cittadini di Benevento per discutere dei loro problemi, ricevere suggerimenti e mostrare vicinanza. il primo invito arriva da Leonardo Ciccopiedi, responsabile organizzativo di Forza Italia nel Sannio: “Clemente Mastella, per discutere dei problemi della città, delle contrade e del centro storico, del commercio e del turismo, ma non solo, t’invito io, a pranzo, con amici commercianti e cittadini, anche prima del 26 agosto. #Iocisono, #ilpranzoeservito #senzapolemiche, #perBenevento. E, per rendere tutti partecipi e far felici anche i 5Stelle, pranzeremo in diretta streaming. #clementedacciladata.”