Sindaco di Fragneto l'Abate aderisce alla Lega Salvini Premier La decisione di Lucio Mucciacciaro che è anche consigliere provinciale

Presso la nuova sede della Lega di Benevento, Lucio Mucciacciaro, consigliere provinciale e sindaco di Fragneto l’Abate, ha aderito alla Lega Salvini Premier. “Nel Sannio - ha spiegato il primo cittadino leghista - vi sono importanti scadenze politiche che richiedono un impegno incisivo e continuo. Il tempo dell’attesa è finito, il momento dei giochi di palazzo è terminato. Dobbiamo dare risposte adeguate ai cittadini per l’emergenza rifiuti, inserire il Sannio nella direttrice dello sviluppo regionale e nazionale". Poi l'annuncio che riguarda anche la Provincia: "Nel prossimo Consiglio provinciale formalizzerò la mia adesione alla Lega ed in sinergia con il partito promuoveremo le iniziative più opportune per difendere gli interessi e i valori dei sanniti”.

Il coordinatore della Lega Luca Ricciardi si è dichiarato molto soddisfatto dell’adesione del consigliere provinciale Mucciacciaro e lo ha definito: “un politico serio, profondo conoscitore delle esigenze socio-economiche del Sannio. La sua adesione apporterà slancio nell’azione politica della Lega a livello provinciale”.

Ricciardi ha aggiunto che "Mucciacciaro non è solo un politico serio, ma un professionista rigoroso che fa onore alla Lega; nel progetto organizzativo sarà un punto di riferimento per gli Enti locali".