Ente Idrico, Martusciello: "FI si dissocia da Mastella" L'europarlamentare: "140 sindaci non sono andati a votare, stiamo con loro e non con Mastella"

Torna ad attaccare Mastella l'europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello, in merito alle scelte relative all'Ente Idtico Calore Irpino: "La scelta di oltre 140 sindaci di disertare l’elezione del consiglio dell’Ente idrico Calore Irpino testimonia quello che diciamo da tempo. La gente e’ stanca di questi metodi e di questi accordi e di questi pasticci istituzionali per governare gli acquedotti come accadeva nel buon 2006. Mastella ha perso un'altra occasione. Forza Italia si dissocia da questo accordo e sta con i 140 sindaci che non sono andati a votare".