Rifiuti, istituto tavolo tecnico: ecco i componenti Il 23 luglio ci sarà la prima riunione alla Rocca dei rettori

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria ha istituito il Tavolo tecnico in materia di gestione del ciclo rifiuti. “Recependo le conclusioni dell’assemblea dei sindaci della Provincia di Benevento dello scorso 12 luglio – viene precisato in una nota dell'Ente provinciale - Di Maria ha individuato i Componenti del Tavolo nelle persone del Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, Presidente del Tavolo tecnico, o, in caso di sua assenza, il Capo della Segreteria politica del Presidente della Provincia di Benevento, Renato Parente; sindaco di Benevento, Clemente Mastella; sindaco di Apollosa, Marino Corda; sindaco di Bucciano, Domenico Matera; sindaco di Limatola, Domenico Parisi; sindaco di Telese Terme, Pasquale Carofano; Presidente dell’Ato Rifiuti e Sindaco di Casalduni, Pasquale Iacovella, Componente; Segretario generale della Provincia, Franco Nardone, Segretario del Tavolo; Responsabile Servizio Tutela Ambiente della Provincia, Gennaro Fusco; Responsabile Servizio Avvocatura della Provincia, Giuseppe Marsicano; Responsabile Servizio Gestione Economica della Provincia, Serafino De Bellis; Rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani della Campania. Di Maria ha anche convocato la prima riunione del Tavolo per le 10.30 del prossimo martedì 23 luglio 2019 presso la Rocca dei Rettori”.