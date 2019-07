Regionalismo differenziato, lunedì incontro pubblico del Pd Alle 17.30 presso la Sala della Biblioteca provinciale di Benevento

Lunedì 22 luglio, alle ore 17.30, presso la Sala della Biblioteca Provinciale di Benevento, al Corso Garibaldi, si terrà un incontro sul tema del REGIONALISMO DIFFERENZIATO. Saranno presenti Gianluca Sannino, consulente per le politiche pubbliche, membro dell’associazione Tempismo Democratico, Alessandro Ciasullo, professore aggiunto di Pedagogia Sperimentale all’Università Federico II di Napoli, per Harambee Campania, Giuseppe Panico, Vicesindaco di San Sebastiano al Vesuvio, per Sempre Avanti, il professore Marco Plutino, docente di Diritto Costituzionale presso Unicas, per Ragione Pubblica, l’onorevole Umberto del Basso De Caro, per Fianco a Fianco, modera Luigi Razzano Presidente di DemOnLine.

«La presenza di tante sigle», commenta Luigi Razzano, «è il sintomo che questo PD, più che di un nuovo romanzo, ha bisogno di una nuova letteratura. Ha bisogno di discutere, su idee forti e plurali. Il tema non può essere derubricato alle varie ed eventuali, ma vitale per le prossime generazioni e per l'equilibrio della nazione italiana».