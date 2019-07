Pepe: "Mastella ha distrutto Città Spettacolo" L'ex sindaco: "40 anni tra Baffi, Costanzo e Gregoretti: oggi evento indegno di Benevento"

Anche Fausto Pepe, ex sindaco di Benevento, critica fortemente l'edizione 2019 di Città Spettacolo, accusando Mastella di aver distrutto la manifestazione: "In 40 anni si sono succeduti Direttori Artistici come: Ugo Gregoretti, Maurizio Costanzo, Mariano Rigillo, Renzo Giacchieri, Ruggero Cappuccio, Giulio Baffi, Enzo Moscato. Facendo di "Città Spettacolo" un grande festival del teatro. Non mi venite a dire che Mastella ha promosso cultura o che non ha distrutto pure questo grande evento. La sua "Città Spettacolo" è altra cosa ed è "degna" di altre realtà."