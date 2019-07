Forza Italia, Mauro: "Ricostruire il ruolo dei partiti" "Bene la decisione del presidente Di Maria di aprire tavolo tecnico sui rifiuti a tutti i sindaci"

“Nel dare atto al Presidente Di Maria del lavoro che sta portando avanti sul tema ambientale e nello specifico sul ciclo dei rifiuti anche per recuperare lo sfacelo ereditato dalle fallimentari gestioni della Samte, è giusto accogliere positivamente lo slittamento della convocazione e l’apertura del tavolo tecnico a tutti i sindaci sanniti che intendano partecipare”. Così in una nota il commissario provinciale di Forza Italia, Domenico Mauro che in merito aggiunge: “Ringrazio il Presidente Di Maria per aver raccolto gli stimoli, anche di tanti amministratori, all’ampliamento del tavolo, ma al tempo stesso, questa opportunità ci deve trovar pronti nell’aprire un dibattito non più rinviabile, e forse per i più anacronistico, sul ruolo e l’importanza dei partiti nelle società. Abbiamo visto e pagato a caro prezzo il venir meno della funzione di rappresentanza e di mediazione dei partiti, ci siamo illusi che il partito fosse una zavorra, un relitto, una costruzione antimoderna che doveva essere definitivamente abbandonata; invece, dopo meno di tre decenni, sta emergendo una diversa verità. La disastrosa eclissi dei partiti, ha condizionato in negativo la selezione di classe dirigente preparata". Di qui Mauro evidenzia l'importante che "oggi l’impegno politico abbia ancora senso e sostanza solo se indirizzato alla ricostruzione del ruolo dei partiti e di una irrinunciabile assunzione di responsabilità da parte di chi li rappresenta e su questo crinale sono pronto a fare tutte le battaglie". Poi, il commissario di Forza Italia evidenzia: "Diversamente - commenta Mauro - se un partito, a cominciare ovviamente da Forza Italia debba servire solo per carrierismo personale, per strappare una candidatura, per dire di essere o avere qualcosa, allora non sono disponibile a fare il becchino di e per nessuno. Forza Italia è alla vigilia di una importante e strategica riorganizzazione e questa visione può garantirci nuovamente quella centralità smarrita”.