Crisi commercio. Mastella: serve tavolo col Governo "Un dato nazionale uniforme evidenzia l'esigenza di affrontare il problema"

Un tavolo col Governo per una strategia che possa mettere un argine alla crisi che affligge il commercio. È la strada indicata dal sindaco di Benevento Clemente Mastella che, dal suo profilo Facebook, riflette sul fenomeno e spiega: "Secondo uno studio Confesercenti quest’anno saltano 5 mila attività commerciali al ritmo di 14 al giorno. E il dato è uniforme in Lombardia come in Calabria. La concorrenza esasperata nel prezzo con il web fa chiudere ina attività su due. Occorre, lo dico da tempo, un tavolo col Governo. Il problema non sta a Benevento: è ahimé dovunque. Occorre un’azione che restituisca capacità di spesa alle famiglie e contenere i canali web".