Flp tuona: "Nomina di Boccalone alla Rocca è illegittima" "Inopportuna e dispendiosa, valutiamo di inviare documenti all'Anac"

La nomina di Boccalone a direttore generale della Provincia di Benevento è illegittima? Sì secondo la Flp di De Nigris:





"La FLP Funzioni Locali prende atto del Decreto Presidenziale n. 24 del 19.07.2019 in riferimento alla Delibere n. 101 del 17 maggio 2019 (concernente la modifica della struttura organizzativa dell'Ente) e alla Delibera n. 147 del 04.07.2019 (concernente l'istituzione della figura a Direttore Generale alla Provincia di Benevento ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs.vo n. 267/2000 - autorizzazione avvio procedure), ritiene che la nomina del Direttore Generale sia palesemente " ILLEGITTIMA " per i seguenti MOTIVI :

1)- Si premette con Delibera n. 20 del 24 aprile 2019 di Consiglio Provinciale è stato approvato l'istituzione per la nomina del Direttore Generale alla Provincia di Benevento .

2)- Che con Delibera n. 101 del 17.05.2019 (è stata modificata la struttura organizzativa dell'Ente Provincia di Benevento - con parere sfavorevole del Segretario Generale Dr. Franco NARDONE circa la regolarità tecnica richiamando l'art. 35, comma n. 2, " sul contenimento dei costi e sul potenziale aumento di spesa che potrebbe causare sintomo di danno erariale e determinerebbe, laddove attuato, un depauperamento patrimoniale non giustificato " ) .

3)- Che con Delibera n. 147 del 04.07.2019 (ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs.vo n. 267/200 è stato istituita la figura del Direttore Generale alla Provincia di Benevento con contratto di lavoro a tempo determinato e trattamento economico a lordo annuo pari ad EURO 89.000,00 (Ottantanovemila/00euro) .



Considerato che a parere della FLP Funzioni Locali è inopportuno nominare una figura di Direttore Generale alla Provincia di Benevento anche in considerazione di un aumento di spesa che potrebbe causare anche un potenziale danno erariale e alla collettività anche per la grave crisi economica che l'Italia sta attraversando sullo "spending review" !) .

La FLP Funzioni Locali se ravviserà eventuali illegittimità degli atti si riserva di denunciare il tutto all'ANAC, ai Dipartimenti della Funzione Pubblica, Interno, Finanze e alla Procura della Corte dei Conti per danni all'Erario e all'Ente per l'aumento di spesa ingiustificata".