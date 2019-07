Forestali: gli arretrati saranno pagati in settimana Lo ha disposto il presidente Di Maria

La Provincia di Benevento pagherà entro questa settimana (ovvero entro il prossimo 26 luglio) lo stipendio arretrato del mese di aprile 2019 degli operai forestali dipendenti dell’Ente a tempo indeterminato; entro il successivo fine settimana (dunque al massimo entro il 2 agosto) verranno pagati gli stipendi arretrati di maggio e giugno sia per gli stessi dipendenti a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato.

Lo ha disposto il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria che ha dato indirizzi agli Uffici preposti dell’Ente per effettuare l’ennesima anticipazione di cassa da parte della Provincia in attesa degli accrediti della Regione Campania quale rimborso nei mesi prossimi a presentazione del relativo rendiconto di spesa. Per le casse della Provincia si tratta di anticipare complessivamente oltre 300mila Euro (circa 72mila per il mese di aprile, e poco oltre 240 per gli altri due mesi): tale manovra finanziaria è stata resa possibile dal fatto che è stato approvato in via definitiva il Bilancio di previsione lo scorso 27 giugno.

Il Presidente Di Maria ha sottolineato come il meccanismo che è stato individuato per corrispondere il dovuto ai lavoratori è, certamente, insoddisfacente sotto una molteplicità di punti di vista, ma è l’unico che garantisce gli obblighi dell’Ente datore di lavoro in un pesante contesto economico-finanziario che investe non solo l’Istituzione pubblica, ma l’intera società civile. Di Maria ha ribadito l’impegno a la tutela dei livelli occupazionali, tenere aperti i cantieri per l’essenziale compito di manutenzione del territorio rurale e garantire la sicurezza dei cittadini.