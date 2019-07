Partecipazione 5Stelle: "Mastella allergico alle critiche" "Faccia pure feste e sagre, ma non le chiami città spettacolo, e la smetta di offendersi sempre"

Tuona contro Mastella il Meet Up Partecipazione a Cinque Stelle, che accusa il sindaco di essere totalmente allergico alle critiche: "Qualunque critica, qualsiasi opposizione, chiunque contrasti il nostro sindaco Mastella o con la sua idea di città viene da questi, nel migliore dei casi, tacciato come penta stellato e, quindi, alla pari di un lebbroso, essere messo in “quarantena” per trovare la cura adatta.

E nel peggiore? Beh essere offesi con termini come ignoranti, imbecilli o come nell’ultima sua uscita…scemi intellettualoidi .

Questa l’ultima offesa a chi aveva criticato e critica la scelta dell’attuale amministrazione, dopo la presentazione di città spettacolo (scritto non per errore con lettera minuscola), riguardo agli artisti(???) che interverranno: e qui ricordiamo Bertè, i Cugini di Campagna e il duo foggiano Pio e Amedeo.

Come al solito il nostro sindaco offende chiunque non la pensi come lui senza badare che le critiche non erano tanto sul cast artistico (c’è gente a cui piace) quanto a far rientrare questi artisti in una città spettacolo che pare più una sagra paesana o 4 notti e più di luna piena (che tanto piaceva a Mastella e al suo entourage). La critica social era rivolta a questa scelta visto che l’idea della rassegna NAZIONALE all’inizio era portare prime teatrali, spettacoli unici, favorire con Molliche, ad esempio, i tanti talenti cittadini e provinciali. Probabilmente il maestro Gregoretti si starà rivoltando nella tomba a questa “deriva” del suo progetto iniziale iniziato, come detto, 40anni fa.

Al sindaco piacciono le manifestazioni alla 4 notti? Beh la faccia che magari piace anche a noi, ma non la chiami città spettacolo".

Dal Meet Up poi si passa all'accusa relativa alle mancate promesse del primo cittadino: "Ah un ultimo appunto, visto che sia i concittadini che i giornali hanno la memoria corta, proprio riguardo all’attività teatrale in questa città: lo scorso anno durante la manifestazione Art Telesia film festival (era maggio) lei fece una bella dichiarazione riportata dagli organi di stampa: “A MARZO(2019) RIAPRIREMO IL TEATRO COMUNALE ALLA PRESENZA DEL CAPO DI STATO MATTARELLA”.

Beh siamo a luglio del 2019 e non si vedono neanche l’inizio dei lavori eppure c’è il finanziamento di 1.200.000 euro Regione-Ministero, e i fondi POC da utilizzare per i teatri De Simone e San Nicola?

Ricordiamo che la parte superiore del De Simone, dell’università, sta in stato di abbandono…

Il presidente Mattarella è stato eletto nel 2015, il mandato dura 7 anni… chi inaugurerà il teatro comunale il prossimo presidente della Repubblica?"