Mastella: "Mai in Parlamento pagliacciate come con Conte ieri" Il sindaco: "Il premier parla e il suo partito lascia l'aula, Salvini non c'è: è morte Parlamento"

Una pagliacciata, secondo Mastella, quanto sta accadendo in questi giorni in Parlamento, tra il caso Moscopoli, il caso Tav e arrivando al culmine con l'intervento del premier Conte ieri in aula: "Anni ed anni di vita parlamentare ed ho assistito a tanti episodi taluni discutibili ; ma la pagliacciata parlamentare di ieri e ‘ al di là ‘ del bene e del male . Conte parla ed i grillini che sono il suo partito di riferimento escono dall’ aula , Salvini di cui Conte relaziona sul Russiagate non è in aula . Insomma dispetti su dispetti . Il dramma è che questo non avviene nel contrasto democratico tra maggioranza ed opposizione ma tutto il teatro ridicolo avviene nella maggioranza . Nessuno impone di stare assieme . Se non trova politicamente assieme separatevi ma evitate la morte del Parlamento".,