Pasquariello: "Teatro comunale di competenza provveditorato" "Lavori al De Simone finiti, come quelli al San Nicola"

L’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello, in relazione ad alcune notizie apparse sugli organi di informazione relativamente alla situazione dei teatri cittadini, precisa quanto segue:

"l’affidamento dei lavori di manutenzione del Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele” è di competenza del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania che, com’è noto, ha provveduto alla redazione del progetto esecutivo e all’espletamento della gara d’appalto;

i lavori interni al Teatro De Simone, finanziati con i fondi del POC, sono stati ultimati, alla stregua degli interventi richiesti dai Vigili del Fuoco in corso d’opera, mentre i lavori di riqualificazione esterna, riguardanti in particolar modo il giardino, inizieranno al termine del festival “Benevento Città Spettacolo” in modo da consentire l’utilizzo della struttura durante la manifestazione;

i lavori riguardanti il Teatro San Nicola, finanziati sempre con i fondi POC, sono stati anch’essi ultimati e l’Amministrazione sta ora individuando i fondi necessari per dotare il palcoscenico delle attrezzature necessarie alla messa in scena di rappresentazioni teatrali (dotazione non prevista nel progetto finanziato con i fondi POC) e per riparare i danni causati da un’incursione vandalica;