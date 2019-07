Forza Italia: Mauro lancia campagna comunicazione nel Sannio "Sìi Sannio, Sì Sannio: dobbiamo rompere isolamento e desertificazione sociale"

Il commissario provinciale di Forza Italia nel Sannio, Domenico Mauro, lancia la sua campagna di comunicazione e di ascolto per un Sannio che vuole tornare protagonista in positivo in Campania.



Al via, dunque “Sii Sannio. Sì Sannio”, un richiamo forte ai valori della comunità sannita, ma, al tempo stesso, un invito a mobilitarsi per rompere l’inerzia rispetto alla marginalità nella quale la provincia di Benevento è stata relegata dal governo regionale.



“Il nostro territorio deve avere le opportunità per rompere un inaccettabile isolamento, e la conseguente desertificazione sociale, nel quale lo hanno costretto, per troppi anni, le lotte intestine al Partito Democratico e le scelte incomprensibili, dettate esclusivamente da uno uso ragionieristico della politica, che ha ispirato l’azione amministrativa di Palazzo Santa Lucia. Il Partito Democratico sannita ha una grande responsabilità politica rispetto a questo stato di cose, avendo generato per tale via un evidentemente arretramento della qualità di vita dei cittadini sanniti. Questo lo trovo inaccettabile e non più tollerabile”.



Deciso e determinato continua Mauro: "il Sannio è una grande risorsa che merita di essere valorizzata. Con Forza Italia siamo in campo per dare un contributo perché si inverta la rotta e si ridia alla nostra provincia una dignità di rappresentanza e di visibilità nell’agenda campana. La nostra è terra di eccellenze: naturalistiche, ambientali, storiche, culturali, enogastronomiche. Non possiamo più permettere quanto è sotto gli occhi di tutti. Non possiamo più barattare l’orgoglio e la dignità di un popolo onesto e fiero come il nostro, in cambio di qualche sporadico e ristretto interesse di parte. Perciò - conclude il commissario provinciale forzista - mi appello al senso di riscossa di ogni sannita. Ritorniamo a essere orgogliosi delle nostre radici e della nostra appartenenza: siamo Sannio, perché si dica “sì” al Sannio”.