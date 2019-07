"Sconcertati da lentezza organismo straordinario liquidazione" Sguera e Scarinzi: "Creditori 'palleggiati' tra i settori del Comune, bisogna intervenire"

“Siamo costretti, ancora una volta, a denunciare la lentezza con la quale vengono gestite le pratiche affidate all’organismo straordinario di liquidazione.

In particolare, troviamo assurdo che, a tutt’oggi – e da oltre due anni - non sia possibile relazionare compiutamente in ordine allo stato delle procedure avviate a seguito delle legittime istanze dei cittadini creditori”. Così i consiglieri comunali Vincenzo Sguera e Luigi Scarinzi accendono nuovamente i riflettori sulla lentezza dell'organismo di liquidazione.

“Siamo indignati. Nella nostra qualità, proprio stamane, ci siamo recati presso i competenti uffici al fine di verificare, personalmente, lo stato dell’arte di talune richieste avanzate dai creditori, già oggetto di continui 'palleggi' tra i settori comunali competenti e l’organismo di liquidazione. La risposta è stata spiazzante: 'tutto rinviato a settembre'.

Riteniamo inaccettabile il perdurare di tale pachidermico modus operandi; e riteniamo ancor più censurabile l’atteggiamento di chi passivamente tollera tale stagnazione.

Pertanto – concludono Scarinzi e Sguera - , reputiamo necessaria e più che opportuna la convocazione - ad horas - di una riunione di tutti i consiglieri comunali e dei dirigenti, per provvedere, immantinente, alla riorganizzazione del personale da destinare a supporto delle attività dei commissari, onde velocizzare le procedure necessarie per la liquidazione dei crediti vantati dai nostri concittadini”.