"Basta multare cittadini, ricorreremo alla Corte dei Conti" L'eurodeputato Martusciello (FI) tuona contro amministrazione Mastella sull'utilizzo delle somme

"Basta multe cittadini esasperati, se si pensa di utilizzare introiti delle multe per altre finalità ricorreremo alla Corte dei Conti. E’ dovere dell' amministrazione comunale di Benvento dire come vengono spese al centesimo le somme introitate per le multe. Abbiamo scritto oggi alla Corte dei Conti per controllare che i soldi dei cittadini beneventani non siano ultilizzati per altre finalità". Fulvio Martusciello, eurodeputato ed esponente di Forza Italia torna a 'scuoter' l'amministrazione guidata da Clemente MAstella ed ha annunciato di aver interessato la Corte dei Conti per chiarire cosa il Comune faccia degli introiti provenienti dalle multe.